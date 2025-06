Killer Inn, un nouveau j'eu d'enquête signé Square Enix

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Loups et agneaux

Sorte de Loup-Garou dans un style japonisant, Killer Inn est un jeu d'enquête et d'action dans lequel vous allez incarner l'un des 24 protagonistes invités dans un mystérieux château, par l'organisation Astra.Serez-vous un loup ou un agneau ? Les agneaux doivent récupérer des ressources cachées et survivre aux loups en trouvant un moyen de s'échapper. Les loups, eux, doivent piller des coffres, remplir des quêtes, voler des objets et, bien entendu, tuer les agneaux.A la clef, des richesses formidables...Killer Inn est signé Square Enix. Une bêta fermée débarque prochainement et vous pouvez vous y inscrire d'ores et déjà sur PC, via Steam