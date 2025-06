Woodo, un jeu de puzzles en 3D tout mignon

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout mimi

Petit jeu de puzzles 3D tout mignon, Woodo est un jeu développé par Tiny Monks Tales et édité par Daedalic Entertainment, qui sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series dans le courant de l'année.Il raconte l'histoire de Foxy. Foxy va passer son été à la campagne, lui qui a grandi dans la ville, et va s'amuser à fabriquer des décors grâce à des pièces de bois.Le tout, raconté avec les impressions de Foxy. Un jeu tranquille, sans timing, sans stress, juste basé sur la narration. Un jeu familial qui se dévoile dans une vidéo présentant la narratrice, une actrice que l'on a pu voir dans la comédie musciale US &Juliet.