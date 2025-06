- MindsEye, la bande-annonce de lancement

Publié le Samedi 7 juin 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

47

MindsEye est attendu pour le 10 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Build A Rocket Boy et édité par IOI Partners.Il s'agit d'un jeu d'action-aventure MindsEye, présenté comme un thriller cinématographique.Vous allez y incarner Jacob Diaz, un homme équipé d'un implatn neuronal, le MindsEye, qui lui laisse des flashbacks décousus, souvenirs de ses années dans l'armée, mais dont il n'a aucun souvenir. Jacob va tenter de découvrir la varité, dans un monde SF où l'IA est omniprésente et où les multinationales de la Tech dirigent le monde. Un monde au bord de l'effondrement.Dans la nouvelle bande-annocne, vous découvrirez que l'Agent 47, de la saga Hitman, fait un caméo dans une mission spéciale qui sera proposée en juillet prochain.