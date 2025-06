- Mafia: The Old Country dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Samedi 7 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Honneur et fidélité

Une nouvelle vidéo de Mafia: The Old Country a été publiée. Intitulée "La loyauté est primordiale", elle présente plus en avant le héros du jeu, Enzo Favara, dont on va suivre l'ascension au sein de la Mafia et surtout son rôle dans la guerre qui oppose les familles Torrisi et Spadaro.On vous rappelle que le prochain épisode de la saga Mafia sortira le 8 août prochain. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est développé par le studio Hangar 13 et édité par 2K Games.Le jeu va vous faire découvrir la Sicile des années 1900. C'est finalement le début de la mafia américaine, ses racines, ses origines, qui vous seront racontées.