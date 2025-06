- Rune Factory: Guardians of Azuma : disponible sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 11:40:00 par Timothée Chagot

Dance pour moi

Ravagé par les effets de l'Effondrement Céleste et l'arrêt du pouvoir des pierres, le coté est des terres d'Azuma n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des forces maléfiques ont affaibli le dieu de la nature, les montagnes se sont alors écroulées et les terres se sont flétries. Le peuple d'Azuma a alors cherché de l'aide. Un jeune héros est entré en contact avec un dragon qui a fait de lui un Danseur de la Terre.Il sera du devoir du joueur de cultiver avec grâce pour rester et reconstruire les villages. Des nouvelles armes seront disponibles comme l'arc ou les talismans. Le thème de cette nouvelle contrée et l'art japonnais avec des variations saisonnières. En plus de l'exploration, les combats et la restauration de village, il sera possible de créer des relations avec les villageois, pour les recruter dans votre quête ou les aider a développer le village.L'édition physique de Rune Factory: Guardians of Azuma pour Switch 2 est disponible pour 69,99 €. Elle est à 59,99 € pour la Switch. Et l'édition limitée qui contient une boîte extérieure personnalisée avec une copie physique du jeu, une bande originale composée de 56 pistes sur deux CD, un livre d'art de 160 pages, un éventail pliable inspiré d'Azuma, un porte-clés Woolby en peluche et un pack DLC substantiel, qui comprend le « Seasons of Love Bundle », le « Festive Attire and Dark Woolby Bundle », le « Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle », le « Rune Factory 4 Bachelorette Outfit Bundle » et le Useful Item Bundle, au prix de 99,99 €.Il y a aussi une Digital Deluxe Edition qui contient le jeu, le « Seasons of Love Bundle » et le « Festive Attire and Dark Woolby Bundle » pour 69,98 €. Et enfin, Super Digital Deluxe Edition qui contitent le jeu, le « Seasons of Love Bundle », le « Festive Attire and Dark Woolby Bundle », une bande-son numérique et un livre d'art numérique, pour 79,98 €. Il sera possible de mettre jour la version Switch vers la version Switch 2 pour 10 €.Le jeu est aussi disponible sur Steam au même prix que les versions Switch.