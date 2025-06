- HITMAN World of Assassination – Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Tuer les gens, c'est ma grande passion

IO Interactivevient de sortir son jeu HITMAN World of Assassination – Signature Edition pour la Nintendo Switch 2. Cette version comporte tout ce qui est déjà sorti sur le jeu, à savoir le Pack d’Extension HITMAN 2, le Pack Deluxe HITMAN 3 ainsi que le Pack des Sept Péchés Capitaux.Le jeu est proposé au prix de 59,99 €.On nous promet plus de 100 heures de jeu avec tout le contenu de base et celui additionnel, mais aussi du contenu temporaire, quotidien et hebdomadaire.Si vous n'avez pas encore tâté de l'Agent 47 et que franchement, un tatouage en code barre sur la nuque, vous trouvez ça cool, inutile de résister.Flinguez.