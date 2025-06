Xbox Game Pass : les nouveautés de juin

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Cloud, et Console) - Disponible - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 10 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Barbie Project Friendship (Cloud, Console, et PC) - le 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Kingdom: Two Crowns (PC) - le 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

EA Sports FC 25 (Cloud, Console, et PC via EA Play) - le 12 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Alters (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 13 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

FBC: Firebreak (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Console, et PC) - le 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Zenless Zone Zero : Avantages Xbox Game Pass (Cloud et Console) – 6 juin - Game Pass Ultimate

Splitgate 2 : Skin « Aeros Javi Ace » (Cloud, Console et PC) – 6 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Finals : Pack Urban Ronin (Cloud, Console et PC) – 12 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Stumble Guys : Pack Néon – Disponible dès maintenant

Apex Legends : Breloque d’arme « Masque tribal doré » – Disponible dès maintenant

Dordogne (Cloud, Console et PC)

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console et PC)

Isonzo (Cloud, Console et PC)

Keplerth (PC uniquement)

My Time at Sandrock (Cloud, Console et PC)

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (Cloud, Console et PC)

Depersonalization (PC uniquement)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnelsAvantages Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 15 juin