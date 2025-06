Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Unifiez le nippon

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition est sorti sur PS5 et Nintendo Switch 2. Initialement sorti il y a deux ans sur PC, le jeu est un mélange de stratégie au tour par tour, de RPG et d'action.Le jeu vous propose d'unifier le Japon. Et pour ce faire, il va falloir conquérir chaque région, par la force.Cette édition inclut tous les contenus supplémentaires disponibles (à l’exception des DLC de collaboration), une résolution 4K, des graphismes améliorés, le contrôle à la souris, six nouveaux scenarii, un nouveau mode Decisive Battle et de nouveaux traits pour les officiers.Les nouveaux scenarii permettront de vivre des faits historiques ou inventés, et de rencontrer des personnages phares de l'Histoire du Japon telles que Nabuhida Oda et Tsunehisa Amago.Le nouveau mode « Decisive Battles » permet de lutter pour le contrôle de territoires contre les clans voisins, avec la possibilité de planifier pendant 6 mois deux assauts d’ouverture dont l’issue aura un impact sur la bataille finale.