- Un bundle pour Dreams of Another et PixelJunk Eden 2

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Pleins de points

Un pack sur le Playstation Store sur PS5 est disponible. Il contient le jeu complet de Dreams of Another, le jeu complet de PixelJunk Eden 2 et 5 avatars de profil. Pour les précommandes, il y a 72 h d'accès en avance et 2 pyjamas exclusif pour l'homme en pyjama de Dreams of Another.Pour rappel, Dreams of Another est un shooter où le but est de reconstruire son environnement. Chaque tire ramène des pixels et particules pour matérialiser le décor du jeu. Au cours de l'histoire poétique, les joueurs rencontreront des personnalités intrigantes comme "L'homme en pyjamas" et "Le Soldat Vagabond". Le jeu est disponible sur Steam, PS5 et PSVR2.