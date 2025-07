DarkSwitch : Une nouvelle bande annonce

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Dans ma cabane, dans ma forêt, dans ma montagne, je suis en paix.

Défendez votre maison verdoyante contre les périls de la brume sournoise en gérant votre précieuse lumière et votre flamme. Votre colonie a été dévastée par un mal inconnu. C'est à vous de tout reconstruire et de comprendre ce qui lui est arrivée.est un jeu solo de gestion et deconstruction de ville verticale nichée dans les branches d'un arbre gigantesque. Rassemblez des ressources, recherchez de nouvelles technologies et envoyez des pionniers explorer les ruines de ceux qui les ont précédés. Découvrez leurs secrets et leur histoire. L'espace horizontal limité exige une certaine stratégie : construisez des tyroliennes, des ascenseurs et des escaliers pour raccorder votre colonie en pleine expansion. Combattez en illuminant les chemins, en fabriquant de puissantes armes lumineuses et en maîtrisant l'énergie brute du solium pour repousser les ténèbres et ses dangers. Mais en bon maître de votre colonie, vous devrez aussi faire face à des choix cornéliens. Mettez à l'épreuve vos talents de leader et galvanisez la résistance de votre colonie face à une menace en perpétuelle évolution.est un jeu dévéloppé et édité par Cyber Temple. Le jeu n'est pas encore disponible mais dispose déjà d'une page Steam pour les plus curieux.