- Loaders, un nouveau jeu free-to-play annoncé

A suivre !

Loaders, développé par un studio français Tower Five, est un jeu tactical shooter en 10 contre 10 et free-to-play.Le jeu se déroule en 2525, le monde est envahi par la Peste Rouge. Depuis l'orbite, les puissantes Maisons font des guerres numériques, pour récupérer de l'or. L'or n'est pas du fuel, mais le catalyseur pour ce qui est appelé "translocation" le seul moyen de laisser les humains dépasser la vitesse de la lumière. Pas d'or, pas de voyage. Pas de maisons, pas de civilisation. Le joueur est un loader, une conscience humaine qui a été placée dans un tank antigrav. Créé pour être détruit et recompilé dans une nouvelle machine, il faut récupérer de l'or.Avec un environnement complètement destructible, les parties seront constituées de mode de 10v10, soit les joueurs adverses sont tous détruits soit leur pilonne est détruit. Avec 5 classes disponibles, et des modules permettant de customiser son robot et avoir la meilleure composition.Loaders sera disponible prochainement en free-to-play sur PC et PS5.