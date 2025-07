- Salvage Shop Simulator a été annoncé

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Vous comprenez avec les coûts de stockage, je vous l'achète 2 dollars.

Salvage Shop Simulator, développé par GameFormatic, est un jeu de simulation dans lequel les joueurs vont devoir acheter aux enchères des containers pour ensuite nettoyer ce qu'il y a dedans et tout revendre dans leurs Pawn Shop.Chaque container acheté est sorti de l'eau, les joueurs vont devoir nettoyer et réparer les objets qu'ils ont récupérés dedans. Chaque objet va avoir besoin d'une préparation pour pouvoir le vendre dans l'établissement.L'argent n'est pas forcément dépensé dans les autres enchères, mais peut servir à améliorer le magasin avec des décorations, du meilleur équipement et plus d'espace de vente pour attirer plus de clients.Salvage Shop Simulator sortira prochainement, une démo est disponible sur Steam