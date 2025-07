Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

Content de revoir Grand Papi ?

Crypt Keeper, développé par Viron Games, est un jeu d'action, roguelike de gestion. Le joueur prend la place d'un nécromancien exilé de sa Terre-Natale. Rassemblent des pourvoir interdit, il va falloir se défendre contre des vagues de héros venu défaire le sorcier noir. Avec chaque assaut, le joueur puisera encore plus profondément dans ses pouvoirs de sorcier pour défaire les ennemis.Le joueur contrôlera le champ de bataille en construisant des bâtiments et améliorants sa base, ériger des tours, mettre des clôtures, des baraquements et tout le nécessaire a la guerre. Que le joueur se charge des combats lui-même ou le laisse à ses combattants squelettes, chaque décision façonnera la survie.Avec chaque bataille, il sera possible de gagner de l'expérience pour débloquer de nouvelles capacités et agrandir la base afin d'éliminer des ennemis encore plus puissants.Crypt Keeper est disponible sur Steam.