- Space Adventure Cobra - The Awakening montre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Mais votre roi est là...et votre roi c'est Cobra !

Space Adventure Cobra - The Awakening, développé par Magic Pockets, est un platformer shooter en 2D se passant dans l'univers du cultisme manga Cobra. Revivez les 12 premiers épisodes de la série, en sauvant les 3 mystérieuses sœurs poursuivies par un homme aussi transparent que le verre.Au programme des plateformes et des pièges qui mettront Cobra à rude épreuve, cependant armé de son fidèle psychogun et aidé de son amie Armanoïde, il saura utiliser toutes ses compétences pour venir à bout de ses ennemis et du secret des Sœurs Royal. Le rayon delta, le Revolver Colt Python 77, le lance grappin ou encore le cigare sera dans l'arsenal du mercenaire pour terrasser les hommes de main de l'Homme de Verre.Il sera aussi possible de jouer seul ou a deux, cependant nous ne savons pas encore qui sera le deuxième joueur.Space Adventure Cobra - The Awakening sera disponible le 26 août 2025 sur PC, PS5, XBOX series et Switch.