(TEST) Star Overdrive (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Tu me prêtes ton hoverboard ?

Je suis en école d'art, je suis jeune, par conséquent utopiste, je porte souvent des vêtements larges et j'aime bien les années 80. Il était évident pour Cedric de penser que je sais faire du skateboard. Mais non, je ne sais pas en faire. Alors, il m'a proposé un jeu où il faut sauver une planète et sa copine tout en faisant de l'hoverboard.Et maintenant, j'y ai pris goût. Tony Hawk n'a qu'à bien se tenir, je suis sûr de le battre en nombre de fractures ouvertes et trauma crânien. Et puis, il n'a jamais d'hoverboard dans l'espace lui ! Et toc !Bon par contre, j'avais oublié que ça ne fonctionnait pas sur l'eau l'hoverboard, pourtant Marty m'avais prévenu.Bref, vous pouvez lire le test de Star Overdrive ici :