Stronghold Crusader - Definitive Edition : Désormais disponible

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Trop de croisades tue les croisés

Retournez à l'époque des croisades en Terre sainte dans cette édition définitive étendue du jeu. Des escarmouches historiques au cœur du désert vous attendent dans un nouveau gameplay aux graphismes retravaillés. Les éléments visuels, la musique, les doubleurs, le compositeur et les développeurs du premier jeu sont de retour dans cette nouvelle version fidèle à l'originale.offre une version étendue du jeu d'origine, avec 8 nouvelles unités jouables, 4 nouveaux seigneurs contrôlés par l'IA à affronter, et plusieurs campagnes supplémentaires. Jouez en solo dans 2 nouvelles campagnes historiques et 4 séries d'escarmouches Sables du temps, ou collaborez à deux dans une campagne coopérative inédite. Revivez la confrontation entre Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et le sultan Saladin, chef du monde islamique et fondateur de la dynastie des Ayyoubides. Commandez des croisés aguerris à travers les impitoyables sables arabes, ou incarnez Saladin et prenez la tête d'une armée venue des quatre coins du Moyen-Orient pour repousser les envahisseurs fanatiques. En tout ce sont plus de 20 seigneurs que l'on peut affronter.est un jeu édité et développé par FireFly Studios. Il est disponible depuis le 15 Juillet 2025 au prix de 19,99€ sur PC via Steam