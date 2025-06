(TEST) Stellar Blade (PC)

Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un portage réussi

Stellar Blade est le jeu typique qui renvoie les amateurs de jeu vidéo au cliché de puceau boutonneux bavant devant une héroïne bien foutue, avec des gros seins et des grosses fesses.Et les tenus supplémentaires disponibles, dont certaines vraiment très suggestives, ne me feront pas mentir.Mais incarnez une pulpeuse combattante ne fait pas tout. Et le jeu a quand même su tirer son épingle du jeu, via un gameplay classique mais solide et un univers globalement bien maîtrisé.Après avoir usé des dizaines de milliers de Kleenex sur PlayStation, le jeu se lance à l'assaut de la branlette sur PC. Reste à savoir ce qu'il y vaut...