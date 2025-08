- Atelier Ryza Secret Trilogy est en développement

Publié le Mardi 5 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Redécouvrez la trilogy de la la série "Secret" !

est un RPG japonais développé et édité par KOEI TECMO . Le studio a annoncé le développement d'unincluant les trois jeux de la série "Secret".Le packinvite les fans à redécouvrir les aventures de l'alchimisteet de ses amis. Cette collection regroupe les trois titres de la série "Secret", qui s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Ce pack propose dupour chaque jeu, comme de nouveaux personnages jouables, illustrés par l'artiste Toridamono, et de nouveaux épisodes écrits par Yashichiro Takahashi, le scénariste de la série.

La série des aventures de Ryza a commencé en 2019 avec le lancement d'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, le 21e opus de la franchise Atelier. Ce jeu a plongé les joueurs dans une quête pour percer les mystères de leur île aux côtés de personnages hauts en couleur.

La version DX du jeu enrichit cette expérience en ajoutant de nouveaux personnages jouables comme Agatha, Kilo et Romy. Les joueurs pourront également découvrir des événements inédits qui se déroulent en marge de l'histoire principale, tels que la rencontre de Kilo et Bos dans le Monde Inférieur, et d'autres événements qui comblent le vide entre les intrigues du premier et du second jeu.



Sorti en 2021, le second volet de la série,Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée se déroule trois ans après le premier. L'histoire suit Ryza et ses amis alors qu'ils font face à un choix crucial et se lancent dans la découverte de nouveaux secrets, cherchant notamment les portes du Monde Inférieur.

Dans la version DX de ce jeu, les joueurs ont la possibilité d'incarner Empel et Lila. De plus, ils pourront suivre un nouvel épisode où ces deux compagnons rejoignent Ryza dans la capitale pour l'aider dans son périple et explorer une nouvelle carte.

Initialement sorti en 2023, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key conclut la série "Secret". Un an après les événements du deuxième jeu, Ryza et ses amis se lancent dans une dernière aventure estivale pour sauver leur île et percer le mystère du "Code de l'Univers".

En plus de retrouver des personnages connus, les joueurs pourront incarner de nouveaux personnages comme Clifford, Serri et Kilo, déjà présents dans les opus précédents. La version DX inclura une nouvelle histoire secondaire centrée sur Clifford et Serri après leur séparation d'avec Ryza, ainsi que de nouveaux événements qui explorent la relation entre Kilo et Bos. Les joueurs pourront aussi explorer une nouvelle île et ses ruines.



En ce qui concerne les améliorations et le contenu additionnel, tous les jeux de la trilogie bénéficieront de nouvelles fonctionnalités. Un mode "Custom Combat" sera ajouté, permettant aux joueurs de choisir précisément les monstres et leur niveau pour chaque combat. Dans Atelier Ryza 2, le compagnon Fi suivra Ryza pendant l'exploration des ruines, l'aidant à trouver des indices et à restaurer la vie des membres de l'équipe durant les affrontements. Pour sa part, Atelier Ryza 3 introduira une nouvelle monture, la "Wind Beast", capable de récolter automatiquement les ingrédients en cours d'exploration. De plus, les jeux incluront du contenu précédemment disponible en DLC, comme des maillots de bain, des recettes et des cartes. Enfin, les joueurs ayant conservé des sauvegardes des versions originales de la série "Secret" seront récompensés par du contenu exclusif.



Le pack Atelier Ryza Secret Deluxe Pack sortira le 13 novembre 2025 sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et sur Steam.