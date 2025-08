- Shredders : une édition physique sur PlayStation 5

Publié le Mardi 5 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Prêt pour un freestyle de snow en physique ?

Imposez-vous dans la compétition de snowboard de l'année pour tenter de décrocher votre invitation à un événement exclusif. Prouvez que vous êtes à la hauteur du défi en maîtrisant park riding, butters, rails et kickers et méritez votre place dans le monde du snowboard.est un jeu de simulation de snowboard. Alors que vous faites les zouaves dans la station de Frozen Wood, l'ambassadrice de la marque 540INDY, Lisa, vous propose de réaliser quelques vidéos sponsorisées. Elle vous fait découvrir tout un nouveau monde de snowboard, de riders professionnels, d'engins motorisés, et de spots épiques à shredder. Un événement spécial et exclusif a attiré la crème de ce sport dans la région, et grâce à Lisa, vous avez une chance de rencontrer ces génies de la glisse, d'apprendre certains de leurs tricks et peut-être même de décrocher enfin votre propre invitation. Explorez une montagne avec différentes zones à débloquer, apprenez de nouveaux tricks et admirez les cinématiques extrèmement réalistes.est un jeu développé et édité par FoamPunch. Le jeu est disponible depuis 2022 sur PC via Steam , Xbox Series et PS5. Cependant, pour la fin 2025, le jeu va sortir en édition physique sur PS5.