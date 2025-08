(TEST) Patapon 1+2 Replay

Publié le Lundi 4 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

La musique qui reste dans la tête





Patapon c'est un jeu de rythme qui est déjà sorti il y a un moment. Et il en ont fait un remake, du 1 et du 2 d'ailleurs. Si il y a bien un truc qui m'a marqué c'est le trailer. Dedans les patapons, de petites créatures noirs en forme d'oeil, parlent dans une langue incompréhensible un peu à la manière des lapins crétins. Et ça marche. On a tout de suite de l'affection pour ces créatures un peu niaises dont nous somme le dieu. Et ils sont si heureux quand on intérargit avec. Et ce qui m'a achevé c'est leur petite chanson où ils répètent leur nom en boucle comme des pokémons. C'est adorable et entrainant.Même si je serai un dieu terrible. J'arrive déjà pas à me gérer tout seul alors gérer une population entière qui implore ma clairevoyance serait une catastrophe. On serait tous dans le même bateau, moi aussi perdu qu'eux. Mais je ferai quand même de mon mieux. Je guiderai mon armée de patapons à travers le monde et au delà des montagnes. Je les ferait traverser les océans les plus dangereux et les forêts les plus denses pour les emmener à leur terre promise. Ce sont mes petits soldats, mes sujets, les éxécuteurs de ma volonté qui me vouent une soumission totale et une confiance aveugle. Je ne décevrait pas ces petits patapons qui croient autant en moi. Peut être que je suis surper nul en jeux de rythmes, mais je n'abandonnerait pas. Je taperai sur ces touches jusqu'à ce que mes doigts interprètent ces combos à la force de ma mémoire musculaire. Jamais je ne renoncerais, peu importe les échecs et déceptions, votre divinité vous guidera mes chers petits patapons.Est ce que j'en fais trop ? Peut être. Bon il est temps de passer au test.