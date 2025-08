- Chronos : The New Dawn est en précommande

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo

Jouez avec le temps lui-même pour survivre !

est un jeu de survie et d'horreur à la 3e personne développé et édité par Bloober Team Lorsque le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre une technologie rétro-futuriste. Plongez dans une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l'avenir. Dans le passé, vous découvrirez un monde où l'humanité est boulversée à cause d'un évènement cataclysmique. Quant à l'avenir, vous devrez lutter contre des abominations qui mettront à l'épreuves vos reflexes dans un environnement dévasté et désertique.Vous incarnez un voyageur au service du Collectif, une organisation énigmatique. Vous devez parcourir les terres désolées de l'avenir pour y trouver des failles temporelles vous permettant de retourner en Pologne dans les années 1980. Votre chemin sera semé d'embûches et des créatures cauchemardesques vous attendent à chaque tournant. Vous devrez user de votre stratégie et planifé vos déplacement avec précaution. Vous pouvez maniez les anomalies temporelles pour vous frayer un chemin dans un environnement ravagé et devrez piller des ressources pour refaire le plein de munitions et de provisions limitées. Vous devrez parfois prendre des décisions rapidement si vous voulez survrivre, restez toujours sur vos gardes !Les ennemis vivants peuvent absorber les ennemis tombés au combat pour devenir plus dangereux. Brulez les corps le plus vite possible, sans quoi vous devrez affronter des abominations en constante évolution qui vous pousseront dans vos derniers retranchements.Votre mission est de localiser des individus importants du passé qui ont péri lors du cataclysme. À l'aide de votre Moissonneuse, vous pouvez extraire leur Essence pour qu'ils vous accompagnent dasn le futur. Plus vous transportez d'Essences, plus votre combinaison sera envoûtée et augmentera vos prousses sur le champ de bataille. Mais faites attention, les murmures dans vos oreilles et les troubles de la vision prendront également plus d'empleur, vous rapprochant un peu plus de la folie.L'est disponible en précommande sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur PS5, Xbox Series XIS, Steam et Epic Games Store. L'est disponible sur PS5, Xbox Series XIS, Steam et Epic Games Store et propose un accès anticipé de 48 heures.