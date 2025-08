Titan Quest II en accès anticipé

Publié le Lundi 4 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Devenez l'égal des dieux avant tout le monde !

Le jeu développé par Grimlore Games et édité par THQ Nordic est actuellement en accès anticipé sur Steam et Epic Games. L'heure de casser des machoirs divines est enfin arrivée ! AUX ARMES !Venez découvrir le monde de, un monde inspiré des mythes et légendes de la Grèce antique. Affrontez des créatures mythiques telles que des griffons, des sirènes, des cyclopes et bien d'autres ! Explorez ce monde dans lequel Némésis, la déesse du châtiment, est devenu complètement folle et condamne à un châtiment éternel les malheureux qui s'opposent à elle. Vous êtes aussi frappé par ce châtiment, sinon c'est pas drôle.Créez un personnages à votre image, de son physique jusqu'à ses compétences, faites évoluez vos pouvoirs de ceux d'un jeune mortel pour devenir un véritable héros pouvant rivaliser avec les dieux eux-mêmex !récupérez des butins et de l'équipement pour vous préparez aux affrontement contre des factions d'ennemis qui combineront leur compétences contre vous. Restez donc sur vos gardes et adoptez une bonne stratégie pour les vaincre.Voyagez à travers des paysages fascinants et des grottes profondes et utilisez les pouvoirs des dieux pour découvrir des lieux secretsl e tout accompagné d'une bande-son atmosphérique mélangeant la musique grecque traditionnelle et des éléments orchestraux modernes créant ainsi des thèmes mémorables et épiques