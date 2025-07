Licenciements chez Microsoft

Publié le Lundi 7 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Pas une super bonne nouvelle

Selon un article de Bloomberg , la nouvelle vague de licenciements, déjà annoncée, est en cours chez Microsoft. « La division King de Microsoft, basée à Stockholm et qui produit Candy Crush, supprime 10 % de ses effectifs, soit environ 200 emplois, selon des sources proches du dossier. D'autres bureaux européens, comme ZeniMax, ont également commencé à informer leurs employés de ces suppressions d'emplois. Ces sources ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler à la presse. »Or, c'est officiel. Microsoft a annoncé mercredi matin la suppression de 9 000 emplois dans toute l'entreprise lors d'une deuxième vague de licenciements cette année. Ces suppressions d'emplois auront un impact sur les équipes, les zones géographiques et les postes vacants. Elles visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Ces licenciements font suite à une précédente vague de licenciements en mai, qui avait touché 6 000 personnes et avait particulièrement touché les postes de production et d'ingénierie.Une déclaration des Communications Workers of America (CWA) présente la réponse du syndicat au récent "massacre" chez Microsoft, qui a coûté leur emploi à environ 9 000 employés (merci Reddit ). Comme on peut l'imaginer, le CWA n'est pas en joie : « Nous sommes profondément déçus par la décision de Microsoft de licencier des milliers de travailleurs supplémentaires, y compris des membres syndiqués du CWA, alors que l'entreprise prospère », a déclaré Claude Cummings Jr., président du CWA. « Nous négocierons avec l'entreprise au sujet de ces licenciements, et les vice-présidents de district du CWA, Mike Davis et Derrick Osobase, resteront directement impliqués pour garantir que nos membres soient soutenus et traités avec dignité tout au long de ce processus. »Les travailleurs de l'industrie du jeu vidéo sont constamment menacés de licenciements : Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment, Unity Technologies et de nombreux autres ont réduit leurs effectifs ces derniers mois. Ces licenciements sont souvent annoncés sans avertissement, laissant les travailleurs qui créent les produits responsables du succès des entreprises se démener pour survivre.