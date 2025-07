- Drop Dead: The Cabin arrive sur Steam

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Les années 80 ça fait peur.

Drop Dead: The Cabin, développé par Soul Assembly, est un jeu de coopération de survie en VR. Le joueur est perdu dans les bois, il trouve une cabine pour s'abriter. Cependant, ce n'est pas un refuge comme les autres, elle aurait servi de maison au terrible Dr. Monday, qui au fil de ses expériences a provoqué une horde de morts-vivants affamés. Maintenant, la forêt est grouillante de monstre et les seules choses qui sépare le joueur et la mort, ce sont les compétences.Le jeu peut se jouer jusqu'à 4 joueurs dans d'intenses scénarios de survie, les joueurs sur PC pourront aussi jouer avec les joueurs sur Meta Quest. Chaque partie offre des challenges uniques grâce à l'apparition aléatoire des ennemis, des ressources et des objectifs. Il faudra construire ses armes, chercher des munitions et maintenir l'énergie et les systèmes de communication pour pouvoir survivre au milieu du Chaos.Drop Dead: The Cabin sera disponible sur Steam courant 2025 et est déjà disponible sur Meta Quest.