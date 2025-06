Clockwork Revolution, le nouveau jeu signé Inxile Entertainment

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

La machine à vapeur à remonter dans le temps

A l'origine des excellents Wasteland 2 et Wasteland 3, entre autres, le studio Inxile Entertainment a annoncé son nouveau jeu, Clockwork Revolution. Il sortira sur PC et Xbox Series, mais il devrait aussi sortir sur PS5, au minimum (les autres plateformes n'ont pas encore été annoncées).Dans un monde Steampunk, à Avalon, une ville dominée par Lady Ironwood, où les gangs font régner la loi, vous allez incarner Morgan Vanette. Vous êtes un des membres du gang des Rotten Row Hooligans et vous avez grandi dans la misère et la violence. Un jour, vous mettez la main sur un dispositif capable de vous renvoyer dans le temps... vous vous rendez compte que la réalité Historique a été altérée via ce dispositif par Lady Ironwood. Vous allez donc tenter de changer les choses et corriger les problèmes... en remontant dans le temps, bien évidemment.Attention à ne pas tuer vos parents...