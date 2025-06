Mudang: Two Hearts, un nouveau jeu d'action-infiltration

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:35:00 par Cedric Gasperini

Chic Corées

Développé par EVR Studio, Mudang: Two Hearts est prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu vous entraîne en Corée, alors que les deux Corées ont été réunifiées...Alors que la situation politique et sociale se détériore, un nouveau projet, appelé Ordo Project, est mis en place par la National Security Command.Quand une vague d'attentats terroristes tente de déstabiliser le pays, deux hommes vont devoir s'allier pour faire face à cette menace : Ji Jeongtae, un agent des forces spéciales nord-coréennes envoyé au Sud, et GAVI, une idole de la K-pop au passé chargé d’un secret dangereux.Le jeu, développé sous Unreal Engine 5, est à découvrir en vidéo.