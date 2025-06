Final Fantasy XVI est disponible sur Xbox

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La saga s'xboxifie

Le jeu Final Fantasy XVI est désormais disponible sur Xbox Series. Il débarque en deux éditions. La Standard et la Complète, comme les crêpes, cette dernière incluant tous les DLC et extensions.FINAL FANTASY XVI emmène les joueurs dans l’univers de Valisthéa, un monde illuminé par les Cristaux-mères, où la paix est menacée par le Fléau noir. Clive Rosfield, guerrier et Gardien de Rosalia, a juré de protéger son frère Joshua, l’Émissaire du Primordial de feu, Phénix. Après une tragédie qui bouleverse sa vie, Clive se lance dans une quête de vengeance contre Ifrit, un Primordial sombre.Nous avions testé le jeu lors de sa sortie sur PS5 . Mais aussi sur PC Un jeu parfois un peu long, un peu chiant, mais formidable et inoubliable, dixit nos deux testeurs.