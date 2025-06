Call of the Elder Gods, la suite de Call of the Sea, est annoncé

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un amour de Cthulhu

Bonne surprise de l'année 2020, vomme vous pouvez le retrouver dans notre test , Call of Sea aura droit à une suite. Elle s'intitulera Call of the Elder Gods. Elle sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Elle se déroule 30 ans après le premier jeu. Harry Everhart et Evangeline Drayton enquêtent sur la disparition de leurs proches. Et cette enquête va les emmener à travers le temps et l'espace...Le jeu est développé par Out of the Blue Games, comme le premier épisode et est édité par Kwalee. Une première bande-annonce a été dévoilée.L'univers du jeu est à nouveau celui de l'écrivain Lovecraft et de l'appel de Cthulhu, bien entendu.