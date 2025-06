A.I.L.A confirme son arrivé sur console

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:55:00 par Timothée Chagot

Bouh !

A.I.L.A., le tech-horror à la première personne, va sortir sur PS5, XBOX Series et PC courant 2025 a annoncé Pulsatrix Studios, le développeur et Fireshine Games, l’éditeur.Pulsatrix Studios aidés par Créative Director MaxMRM, A.I.L.A est donc un jeu d’horreur psychologique à la première personne se plaçant dans un avenir proche où la technologie immersive a pris le dessus. Le joueur sera dans la peau de Samuel, un testeur de jeu vidéo embauché dans un studio utilisant une Intelligence Artificielle pour concevoir des jeux d’horreur. Il faudra survivre à plusieurs scénarios à travers plusieurs genres d’horreur, chacun avec différentes atmosphères. Échappez-vous d’un culte dans des bois effrayants, menez l’enquête dans une grange à la recherche d’une personne disparue, rencontrez des chevaliers médiévaux morts-vivants, et résistez au jeu horrifique codé par A.I.L.A a la frontière du réel.Avec son style photoréaliste grâce à Unreal Engine 5, le jeu saura placer le joueur dans un univers dérangeant et horrifique.