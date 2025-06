Aniimo : un jeu d'action et de collection de créatures mignonnes

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra s'en faire des descentes de lit ?

Prévu pour 2026 sur PC et Xbox Series (d'autres plateformes sont prévues dont sans doute le mobile), Aniimo est un jeu de collection de créatures et de combat.Vous allez explorer le monde, rencontrer des aniimo bizarres, dont certains ne sont pas sans rappeler quelques espèces Pokémon, et vous allez les affronter. Vous pourrez même fusionner avec pour explorer le monde avec une nouvelle perspective et bénéficier des capacités spéciales des bestioles.Une bêta est prévue avant la fin de l'année et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en allant sur le site officiel . Le jeu devrait être free-to-play.On a hâte d'en voir plus.