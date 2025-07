Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Voiture et néon

Cyber Clutch: Hot Import Nights, développé par Current Games, est un jeu de course/combat arcade.Bienvenue à Neon Nihon Bay, une ville rempli de néon et de course de voitures. Dans ce jeu, les joueurs peuvent concourir dans des courses de 8 joueurs pouvant aller jusqu'à 11. Participer à des courses en compétition, utiliser des capacités tactiques et de mieux manœuvrer que vos adversaires pour monter dans le classement. Il est possible aussi de jouer en solo ou faire des courses rapides. Si vous préférez jouer avec vos amis, c'est possible avec les courses privées.Cyber Clutch: Hot Import Nights est disponible sur PC, XBOX Series, et PS5 a une date ultérieure.