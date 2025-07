Outbound : Sera aussi sur PS5

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Les hippies aussi faisaient ça

Marre de la vie de bureau ? Construisez votre propre maison sur roues et vivez en totale autonomie. Fabriquez des ateliers et des sources d'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, améliorez et personnalisez votre véhicule, faites pousser des cultures et explorez un monde haut en couleurs.est un jeu d'exploration solo ou multijoueurs à 4, en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l'aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d'alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution. Construisez votre base mobile à l'aide d'un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur. Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.est un jeu développé et édité par Square Glade Games. Le jeu sera disponible prochainement sur PC via Steam mais aussi sur PS5.