Towa and the Guardians of the sacred tree, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de tronc

Towa and the Guardians of the sacred tree jeu sortira le 19 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC et il est déjà disponible en précommande. Il est développé par Brownies inc. et publié par Bandai Namco Entertainment Europe.C'est un jeu d'action avec des personnages dessinés à la min, façon encres japonaises. Le petit village de Shinju est menacé par le pouvoir de Magatsu, un être maléfique. A l'aide de 8 compagnons, la prêtresse Towa va lui faire face et s'opposer à ses armées de monstres.A chaque nouvelle quête, le joueur devra choisir deux gardiens, l’un pour manier l’épée sacrée Tsurugi et l’autre pour porter le bâton magique Kagura. Chaque gardien a ses compétences, qui pourront être améliorées au fil du jeu.Mieux encore, les quêtes seront menées à des époques différentes.Le jeu se dévoile dans une bande-annonce.