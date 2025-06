Call of Duty: Black Ops 7 annoncé

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Le retour du Roi

Alors que la Saga Call of Duty alternait entre les différents univers (Black Ops, Modern Warfare...) cette année, c'est encore un nouvel opus de Black Ops qui sera lancé. Call of Duty: Black Ops 7 a été annoncé, en effet. Il sortira en fin d'année sur PC, Xbox Series et PS5.Le jeu vous envoie en 2035, dans un monde au bord de l'effondrement, ravagé par les guerres. Il s'agit d'une suite directe des opus Call of Duty: Black Ops 2 et Call of Duty: Black Ops 6.L'unité Black Ops, dirigée par David Mason, va devoir sauver le monde. Comme d'habitude.Le jeu est signé Treyarch et Raven Software. Une vidéo a été publiée.