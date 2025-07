Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Désolé pour vos oreilles

Let's Sing 2026 arrive bientôt sur les consoles. Le but du jeu est de chanter, des chansons populaires. Voilà.Pour ses 15 ans d'existence, Let's Sing revient avec un nouveau mélange de tubes, des nouvelles fonctionnalités et une expérience plus immersive que jamais. Jouable seul ou avec des amis, Let's Sing permettra au joueur de chanter leur chanson préférée.Le jeu sera disponible sur Switch, PS4, PS5, XBOX one, XBOX Series.Voici le trailer de la version 2025 :