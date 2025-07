Xbox Game Pass : les nouveautés de Juillet

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 11:00:00 par Clementine

Little Nightmares II (Cloud, Console, et PC) - le 1er juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, et PC) - le 1er juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Legend of Mana (Console) - le 2 juillet - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Trials of Mana (Console) - le 2 juillet - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console, et PC) - le 3 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

The Ascent (Cloud, Console, et PC) - le 8 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Minami Lane (Cloud, Console, et PC) - le 9 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Console, et PC) - le 11 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

High On Life (Cloud, Console, et PC) - le 15 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Flock (Cloud, Console et PC)

Mafia: Definitive Edition (Cloud, Console et PC)

Magical Delicacy (Cloud, Console et PC)

Tchia (Cloud, Console et PC)

The Callisto Protocol (Cloud, Console et PC)

The Case of the Golden Idol (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :En complément, de nouveaux avantages arrivent dans le Game Pass Ultimate avec notamment du contenu en jeu pour 3on3 Freestyle, et EA Sports UFC 5.Ils nous quittent le 15 Juillet :