- The Running Man montre sa bande annonce

Traquez-le

Dans un futur proche, The Running Man est l'émission la plus regardée à la télévision. C'est un jeu de survie impitoyable où les Runners doivent échapper à des tueurs professionnels pendant 30 jours, regarder par le public qui peut aider les tueurs en donnant la localisation des candidats. Chaque jour, passer augmente les gains. Ben Richards (Glen Powell), ouvrier prêt a tout pour sauver sa fille atteint de maladie grave, accepte de se participer à ce show mortel, poussé par Dan Killian (Josh Brolin), son producteur aussi charismatique que cruel. Cependant personne n'avait prévu que Ben, par sa détermination et sa rage de vivre, devienne un véritable héros pour le peuple. Cependant, les audiences explosent et le danger monte d'un cran. En plus des Hunters, Ben devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber.Le film sort le 5 novembre 2025, d'après le roman de Stephen King du même nom, le remake du film de 1987 avec Arnold Schwarzenegger, mettra en scène Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson avec Colman Domingo et Josh Brolin. Le scénario est écrit par Michael Bacall et Edgar Wright et est réalisé par Edgar Wright.