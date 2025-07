Gunstoppable : Une démo disponible sur Steam

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 11:00:00 par Clementine

Une dernière volonté ?

Dans cet univers, les élites assoiffés de profits ont transformé des soldats en machines à tuer, mais les dommages collatéraux des guerres inutiles ont anéanti la famille du mauvais soldat. Vengez-vous des élites vivant en incarnant un gladiateur armé qui n'a plus grand-chose à perdre. Faites leur ressentir le véritable sens du mot "douleur" et tenter de sauver votre derrnier parent restant.est un jeu FPS Roguelite solo. Utilisez des combos d'armes dévastatrices à deux mains. Chaque amélioration s'accumule et le temps lui-même devient votre arme.Esquivez un déluge constant de projectiles ennemis grâce à des mouvements adroits et des parades chronométrées. Enchaînez grappins, glissades, courses murales et dérapages sur rails pour prendre de l'élan, puis déchaînez votre puissance de feu en mouvement pour infliger des dégâts considérables. Bougez vite, frappez fort et survivez avec style. Chaque partie est une nouvelle configuration : de nouvelles combinaisons d'armes, de nouvelles rencontres avec des ennemis et de nouvelles façons de briser le jeu. Chaque mort s'appuie sur la précédente, gagnant des améliorations permanentes à la fin de chaque partie.est développé et édité par CAGE Studios et une démo est désormais disponible sur PC via Steam