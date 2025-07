Bonnie Bear Saves Frogtime : Une démo disponible

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 10:00:00 par Clementine

Sa mère la grenouille

Incarnez Bonnie, un ours déguisé en grenouille et découvrez son quotidien sur son île déjantée. Rencontrez ses voisins et les autres habitants tout aussi hauts en couleurs et humour ! Réglez vos conflits à l’aide du Frogtime : faites sauter vos grenouilles préférées de façon stratégique sur le terrain et peut-être que vous vous sentirez mieux après ?Bonnie Bear Saves Frogtime est un jeu comique et d'aventure avec une obsession toute particulière pour les grenouilles. En effet, vous pouvez les collectionner pour ensuite les utiliser en combat contre les différents méchants de l'île. Dans ce jeu cartoonesque, vous pourrez vous infiltrer dans une ruche (avec un costume d’abeille), écouter de la musique apaisante, et peut-être même faire une course de luge avec un vampire. Tous les personnages sont doublés (en anglais) et leurs voix sont aussi louffoques que leurs dialogues.Ne bref un jeu bien coloré qui ne se prend pas au sérieux pour passer un bon moment.Bonnie Bear Saves Frogtime est un jeu développé par Bonte Avond et édité par offbrand games. Le jeu n'est pas encore sorti mais une démo jouable est déjà disponible sur Steam