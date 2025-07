Antro : Disponible dès maintenant

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 09:30:00 par Clementine

Il manque le niveau avec la macarena

Incarnez Nittch, un jeune homme dont la mission est de délivrer un mystérieux colis. Dans un monde dystopique où le gouvernement impose ses codes, la musique sera votre arme et vous permettra de semer les graines de la Rebellion. Mais attention, le gouvernement ne vous laissera pas délivrer votre colis si facilement.Antro est jeu solo de plateforme, de rythme et d'énigme. Il reprend les codes des jeux de plateformes classique en y ajoutant des énigmes et petits combats. Parcourez les niveaux en rythme avec la musique. Celle-ci est toujours liée à votre parcours, vous offrant une experience immersive. Puisque la musique est l'un des points clés de ce jeu, les développeur n'ont pas lésiné sur la BO avec un style latino urbain allant de hip-hop, de la drill au R&B et à la musique électronique. Tout ça dans un décors 3D urbain futuriste post apocalyptique qui vous immergera dans l'univers du jeu.Antro est un jeu développé par Gatera Studio et édité par Selecta Play et Astrolabe Games. Il est maintenant disponible sur PC via Steam au prix de 14,99€, mais aussi sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Un démo gratuite est aussi disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.