- Kathy Rain 2 : Soothsayer est disponible avec un nouveau trailer

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 11:50:00 par Timothée Chagot

Pixels et détective privée

Kathy Rain 2 : Soothsayer, développé par Clifftop Games, est un point-and-click où les joueurs incarnent la détective privée Kathy Rain. L'histoire se déroule en 1998, Kathy est complètement fauchée, sa moto marche tant bien que mal, son frigo et vide et son expulsion est imminente. Toutefois, une opportunité se présente quand une prime est annoncée à celui ou celle qui résoudra l'affaire du "Soothsayer", des meurtres en série qui touche la ville de Kassidy et qui la plonge dans la terreur. Cependant la grosse récompense dit aussi gros risques, Kathy retrouvera-t-elle le meurtrier ou deviendra-t-elle sa victime ?Le thriller urbain en mode point-and-click propose la deuxième enquête de Kathy Rain, il est conseiller de faire le premier jeu avant de faire le deuxième. Dans ce nouvel opus, la technique pixel-art a été améliorée et contenant aussi l'éclairage dynamique et les reflets de surface. Des cinématiques époustouflantes qui sont entièrement dessinées à la main. Arielle Siegel revient dans son rôle de Kathy Rain, d'autres voix familières seront de retour dans les voix secondaires.Kathy Rain est disponible sur Steam et GOG.