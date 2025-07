- DIGIMON STORY TIME STRANGER dévoile un nouveau trailer

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Po- Digimon...pardon

Digimon Story Time Stranger montre une nouvelle bande annonce qui en fait apprendre d'avantage sur l'ajout de Digimon à son équipe. Pour ce faire, les joueurs devront analyser les digimons lors de combat, puis le créer et l'ajouter à la liste de leur allié. Pour améliorer les digimons, il faudra utiliser des compétences et des équipements ou encore la DigiFerme qui leur permettra de s'entraîner seuls. Lors de certaines conditions, les monstres pour effectuer un Digivolution, il sera possible aussi de Dé-Digivoluer pour choisir un autre embranchement de Digivolution et avoir d'autres capacités et traits de personnalité.Pour rappel, le jeu développé par Media.Vision Inc., fera incarner au joueur Dan Yuki et Kanan Yuki, des agents d’une organisation appelé l’ADAMAS, qui seront envoyé dans le passé pour sauver le monde numérique de la menace des Titans et éviter les terribles répercussions sur le monde humain.Lors de l’aventure, le joueur rencontrera de nombreux personnages tels qu'Aegiomon et Inori Misono, et des Olympos XII, des divinités Digimon qui seront importantes pour l’histoire.Les précommandes sont déjà disponible sur PC, PS5 et XBOX Series.