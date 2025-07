- Absolum, un jeu d'action entre rogue-like et beat'em up

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu magique

Développé par Supamonks, Guard Crush et Dotemu, publié par Arc System Works, Absolum est un mélange de rogue-like et de beat'em up qui est annoncé sur PC, via Steam , dans le courant de l'année. Une démo est d'ailleurs disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Vous allez plonger dans le monde Fantasy de Talamh, ravagé par un cataclysme magique provoqué par les magiciens. Depuis, la population voit la magie d'un mauvais oeil. Le Roi Soleil Azra a profité du chaos pour asservir les mages et envahir des terres voisines, plaçant ses sbires à la tête de ces nouvelles conquêtes.La Grande enchanteresse Uchawi a levé un groupe de rebelles pour combattre Azra à l'aide d'une magie interdite. Et vous en faites partie. Galandra, Karl et Brom, trois personnages avec chacun leurs compétences, leur style de combat, vont se dresser contre le tyran Roi Soleil Azra.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :