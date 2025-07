DayZ Badland - Une nouvelle extension pour 2026

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 09:45:00 par Clementine

Attention canicule

Entrez dans la province de Nasdara, une région désertique marquée par la guerre où règne une chaleur intense et où la soif n'est que le dernier de vos problèmes. Traversez les plaines arides balayées par les sables et les chaînes de montagnes pour découvrir ses vestiges. Chaque centimètre carré raconte l'histoire d'invasions ratées, de villes abandonnées et du silence qui a suivi des décennies de guerre...DayZ Badlands est une extension majeur du jeu d'origine prenant place dans un univers désertique. Située à l'ouest de Chernarus et à la frontière du Takistan, avec une superficie impressionnante de 267 km², DayZ Badlands proposera la plus grande carte officielle de l'histoire du jeu. Cette extension, en plus de proposer une nouvelle province à explorer, vous demandera d'affronter la sécheresse, de gérer votre hydratation et survivre à un climat pour le moins aride. Traversez des villes densément peuplées, des ruines abandonnées, des champs pétrolifères et des infrastructures laissées à l'abandon après la guerre. Mais rencontrez aussi de nouveaux infectés adaptés au désert et récupérez de nouveaux objets, des éléments cosmétiques et des armes à feu thématiques. Évidemment, l'histoire est dictée par les joueurs alors choissiez votre factions, découvrez des secrets oubliés et décidez de ce qui renaîtra des cendres du conflit.DayZ Badlands est un jeu PC multijoueurs en ligne, développé et édité par Bohemia Interactive. Paru le 13 décembre 2018, il est disponible sur Steam à 47,99€. L'extension DayZ Badlands, elle, sera disponible en 2026 également sur Steam