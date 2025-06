(TEST) RailGods of Hysterra (PC)

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

À en devenir fou !

D'habitude on attend un peu avant de les abîmer, mais là, bah, on s'ennuyait, on avait envie de s'amuser un peu et puis, pour tout vous dire, ça fait une semaine que je suis malade à crever et j'avais besoin de me remonter le moral.Alors on a organisé une partie de jeu de rôle l'Appel de Cthulhu, pour faire découvrir l'univers de Lovecraft à Timothée, avant de lui donner Railgods of Hysterra à tester.Comme son personnage dans le jeu, il a rapidement perdu de la santé mentale. Mais alors très très rapidement. On avait mis le paquet en scarejumps et apparitions immondes, sanguinolentes et monstrueuses aussi.Mais on ne pensait pas qu'il finirait par arpenter les couloirs de la rédaction, enveloppé dans du papier alu pour se protéger, avec son slip sur la tête, persuadé qu'un hamster à tentacules va venir le manger.Bah, tant pis. Des stagiaires, on en a plein d'autres dans la cave. On en ressortira un tout neuf la semaine prochaine.