- Locomoto arrive sur Switch

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Tchou-tchou

Locomoto, développé par Green Tile Digital, est un jeu de simulation de vie dans lequel le joueur est un conducteur de train. Il faudra d'abord réparer et remettre en état le train pour pouvoir ensuite le customiser a son image et accueillir les passagers dans les meilleures conditions. Pendant les voyages, il faudra veiller sur les passagers pour leur offrir le meilleur confort possible en les aidant à porter leur valise, leur apporter à manger ou discuter avec eux.Le train est customisable de la peinture à l'extérieur, a la banquette des passagers dans des styles différents pour offrir un sentiment de plénitude dans le train. Pour construire les objets, il faut récolter la diverse ressource dans le monde. Il sera possible d'allonger le train et d'accueillir plus de passagers.En explorant et discutant avec les passagers, il sera possible de débloquer d'autre personnages et vêtements pour customiser le personnage du joueur.