- Pragmata : Capcom mélange puzzles et action SF

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

SF = Salut Fifille ?

Pragmata est un nouveau jeu d'action-aventure futuriste mâtiné de puzzles, signé Capcom. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series dans le courant de l'année 2026.Dans un futur proche, les humains ont découvert sur la lune le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Un jour le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament cesse.Vous allez découvrir l'histoire de Hugh, un spationaute envoyé pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur la lune. A peine arrivé, il est séparé de son équipe à la suite d'une secousse sismique puissante. Blessé, il est secouru par Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille.Nos deux héros vont rapidement comprendre qu'ils sont la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, ils vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreux puzzles.Il s'agit d'une aventure solo dans laquelle les joueurs pourront contrôler les deux personnages et devront se servir de leur complémentarité pour espérer réussir. Diana peut utiliser ses capacités de hacking et Hugh peut utiliser les propulseurs de sa combinaison.