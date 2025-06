(TEST) Nanoleaf Lampes Solaires de Jardin : belles et design

Publié le Jeudi 26 juin 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Que la (belle) lumière soit

Ces derniers temps Cedric, mon patron, a beaucoup joué à un jeu vidéo se passant en 2077. Tout le monde est modifié, a des néons, ça brille, c'est futuriste et apparemment ça attire les femmes ! Enfin, encore une fois, c'est ce qu'il m'a dit. Du coup, il testait ces lampes pour savoir si elle valait le coup en effets de néons.Jusqu'ici, tout va bien me direz vous... moi aussi, je pensais que tout allait bien, qu'il allait se remettre des cheveux colorés et lumineux grâce à l'effet bouquet des lampes. Mais non, à la place, il est apparu avec la lampe dans l'arrière-train, ressemblant à une poule bionique.On choisit pas ses patrons.Néanmoins, on vous propose de lire le test des Nanoleaf Lampes Solaires de Jardin ici :