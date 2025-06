- Once Upon a Puppet est disponible sur Switch

Publié le Jeudi 26 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

On touche du bois

Once Upon a Puppet, développé par Flatter Than Earth, invite les joueurs à vivre un aventure sous la scène de théâtre. Dans une histoire pleine de secret et d'émotions, un maître et sa poupée vont devoir collaborer pour s'échapper des couloirs oublier d'un théâtre autrefois glorieux.Au travers de plateformes et puzzles, le joueur découvrira les décors changeants et prendra la peau de Nieve le showman exilé et Drev la Poupée lier à lui par son destin devant s'échapper des mystères du Understage et trouve un moyen de remonter sur la scène.Once Upon a Puppet est disponible sur PC, PS5, XBOX Series et maintenant sur Switch.