- Little Nightmares III annonce sa date de sortie et plus encore

Publié le Jeudi 26 juin 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

Petit personnage, grand projet

Édition Standard

Édition Deluxe Numérique, incluant le Pass d’Extension Secrets de la Spirale et le pack Costumes des « Résidents »

Édition Miroir Collector, incluant le contenu de l’édition Deluxe, une figurine, un coffret en métal, un artbook physique, la bande-son aux formats numérique et physique et des autocollants

Édition Spirale Collector Premium, en exclusivité dans la boutique Bandai Namco, incluant la figurine de l’édition Collector Miroir, un socle pour boîte à musique, un porte-manette/un support de téléphone Nome et un jeton double-face sur lequel figurent Low et Alone.

Supermassive Games et Bandai Namco Entertainment viennent d'annoncer la date de sortie de Little Nightmares III, qui est le 10 octobre 2025 sur PS5, PS4, XBOX Series, XBOX one, Switch, Switch 2 et PC.Le jeu est déjà disponible en précommande :Toutes les personnes qui précommanderont le jeu auront accès aux costumes "l'Ombre de Six". Et pour toute commande au format numérique, les joueurs bénéficieront d'un accès anticipé à Little Nightmares Enhanced Edition sur PS5, XBOX Series et PC.Little Nightmares Enhanced Edition est une amélioration graphique et technique avec certain changement de gameplay du premier jeu de la franchise Little Nightmares.Ikonik Studio a annoncé le developpement de Little Nighmares VR: Altered Echoes.L'univers du jeu s'invite dans d'autres média. La deuxième saison de la série de podcasts aux 2 millions d’écoutes, Le Bruit des Cauchemars, est en cours d’écriture. Le premier tome de la BD Little Nightmares: Descent to Nowhere sortira en octobre 2025. Un roman d'horreur intitulé Little Nightmares: The Lonely Ones sortira en septembre 2025.Et une bande-annonce pour un projet en stop motion en collaboration avec le studio Taller Del Chucho a été dévoilée.